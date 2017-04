As ações que mais subiram (e as que caíram) em abril

São Paulo — O Ibovespa terminou abril com leve alta acumulada de 0,65%. O desempenho tímido no mês foi influenciado pelo clima de apreensão em relação à aprovação das reformas trabalhistas e da Previdência e pelo comportamento do preço das commodities.

As ações da Marfrig foram as que mais valorizaram no mês, com alta acumulada de quase 27%. No ano, os papéis acumulam ganhos de pouco mais de 9%.

Ativo Empresa Valor da ação Variação em abril MRFG3 Marfrig R$ 7,22 26,44% PCAR4 Pão de Açúcar R$ 71,75 19,38% RADL3 Raia Drogasil R$ 67,45 14,97% ESTC3 Estácio R$ 17,70 13,47% RENT3 Localiza R$ 47,19 13,25% KROT3 Kroton R$ 15,02 13,10% MRVE3 MRV R$ 15,94 11,00% QUAL3 Qualicorp R$ 22,50 8,96% SMLE3 Smiles R$ 69,04 8,90% BRKM5 Braskem R$ 34,14 7,53%

Já entre as perdas, a maior foi da Companhia Siderúrgica Nacional. A companhia viu suas ações desvalorizarem quase 15% no mês. No ano, os papéis acumulam baixas de quase 30%.