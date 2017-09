As ações que estão no sentido oposto ao do Ibovespa

São Paulo — A forte entrada de capital estrangeiro na Bolsa, os primeiros sinais de recuperação da economia, a expectativa do avanço das reformas econômicas e a melhora do preço das commodities são alguns dos fatores que contribuem para o bom momento do Ibovespa.

Do começo do ano para cá, o principal índice da bolsa brasileira acumula ganhos de 26%. Nesta semana, o índice voltou a bater recordes, ultrapassando a barreira dos 76 mil pontos.

Algumas ações, no entanto, não acompanham o otimismo do mercado. Seis dos 59 papéis que acompanham o índice amargam perdas desde o início do ano.

Os da JBS, por exemplo, têm queda acumulada de mais de 25% no período, influenciados pela repercussão da delação premiada (e, mais recentemente, pela prisão) dos irmãos Batista.

A Eletrobras, que deve ser privatizada em breve, também tem desempenho negativo no período, mesmo com o entusiamo dos investidores com a desestatização da companhia. No ano, as perdas chegam a 3,5%.

Veja abaixo a lista das ações que estão na contramão do Ibovespa. Os dados são da provedora de informações financeiras Economatica.