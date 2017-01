As ações que estão caras na Bolsa

São Paulo — As 10 ações que aparecem nesta lista começaram o ano sendo negociadas por um valor mais alto do que elas valem, se for considerado apenas o patrimônio líquido das empresas.

Para saber se um papel está “caro” ou “barato” na Bolsa é necessário observar o múltiplo preço/valor patrimonial (P/VPA). Se o resultado desta relação for maior que um, o mercado estará pagando a mais por ele. As ações das Lojas Americanas, por exemplo, terminaram 2016 cotadas a um valor que corresponde a quase 15 vezes seu valor patrimonial por ação.

Da mesma forma, se o resultado for menor que um, a ação pode estar “barata”, como é o caso da Usiminas e da Gerdau, que aparecem nesta lista.

É importante, no entanto, salientar que o indicador não deve ser o único considerado na escolha de um papel. Isso porque o valor patrimonial não incorpora, por exemplo, os bens intangíveis de uma empresa, como patentes ou softwares.

Abaixo, você encontra as ações da Bolsa que são consideradas “caras”. Os números são de um levantamento produzido pela consultoria Economatica a pedido de EXAME.com.

1ª Lojas Americanas (LAME4)

Setor Varejo Múltiplo P/VPA 14,71x Desempenho na semana 0,76% Preço em 03/01 R$ 16,90

2ª Natura (NATU3)

Setor Cosméticos Múltiplo P/VPA 10,87x Desempenho na semana 1,09% Preço em 03/01 R$ 23,24

3ª Ecorodovias (ECOR3)

Setor Transporte Múltiplo P/VPA 10,11x Desempenho na semana 4,98% Preço em 03/01 R$ 8,51

4ª Smiles (SMLE3)

Setor Programas de fidelização Múltiplo P/VPA 9,32x Desempenho na semana 4,81% Preço em 03/01 R$ 46,97

5ª Cielo (CIEL3)

Setor Serviços financeiros Múltiplo P/VPA 7,21x Desempenho na semana -0,40% Preço em 03/01 R$ 27,92

6ª Raia Drogasil (RADL3)

Setor Varejo Múltiplo P/VPA 7,17x Desempenho na semana 0,70% Preço em 03/01 R$ 62,95

7ª Cetip (CTIP3)

Setor Serviços financeiros Múltiplo P/VPA 6,43x Desempenho na semana 1,28% Preço em 03/01 R$ 45,00

8ª BB Seguridade (BBSE3)

Setor Seguros Múltiplo P/VPA 6,29x Desempenho na semana 2,86% Preço em 03/01 R$ 28,81

9ª Lojas Renner (LREN3)

Setor Varejo Múltiplo P/VPA 6,29x Desempenho na semana 3,15% Preço em 03/01 R$ 23,85

10ª CCR (CCR03)