As ações negociadas a menos de R$ 2 na Bolsa

São Paulo – Um levantamento realizado pela consultoria Economatica, a pedido de EXAME.com, apontou as ações que estão sendo comercializadas a menos de 2 reais na Bolsa.

Entre os papéis apontados, três são negociadas, atualmente na Bolsa, por menos de 1 real. É o caso das ações preferenciais e ordinárias do Banco Mercantil, com valor de R$ 0,29 e R$ 0,68, respectivamente.

Outra ação apontada é da Estrela, com valor de R$ 0,65. A companhia já anunciou que uma OPA (Oferta Pública de Ações) para sair da Bolsa.

Vale destacar que as ações de valores mais baixos são alvos de movimentos especulativos. Para combater este tipo de prática, a BM&F Bovespa mudou as regras para as chamadas “penny stocks”.

Pelo regulamento que está valendo desde o ano passado as empresas são notificadas pela BM&F Bovespa se operaram em 30 pregões consecutivos com o valor abaixo de 1 real. Estas empresas precisam informar o mercado por meio de fato relevante e divulgar o que será feito. Com a nova regra, muitas optaram pelo agrupamento de ações.