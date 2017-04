As ações mais negociadas no Brasil e nos Estados Unidos

São Paulo — As ações preferenciais da Vale foram as mais negociadas na B3 desde o começo do ano. De janeiro até agora, o volume médio de negociação dos papéis foi de 726,1 milhões de reais. Os números são de um levantamento da consultoria Economatica.

Os papéis da Petrobras, que registraram a maior liquidez entre 2014 e 2016, agora ocupam a 2° posição, com volume médio diário de 549,35 milhões de reais.

Empresa Código Volume médio diário em 2017 Retorno no ano Vale VALE5 R$ 726,18 milhões 21,05% Petrobras PETR4 R$ 549,35 milhões -3,56% Itaú Unibanco ITUB4 R$ 419,11 milhões 16,78% Bradesco BBDC4 R$ 293,34 milhões 10,61% B3 BVMF3 R$ 235,05 milhões 16,12% Banco do Brasil BBAS3 R$ 219,93 milhões 16,03% Ambev ABEV3 R$ 197,02 milhões 12,16% Cielo CIEL3 R$ 182,49 milhões 7,70% Vale VALE3 R$ 169,65 milhões 14,08% Itaúsa ITSA4 R$ 140,75 milhões 19,42% Petrobras PETR3 R$ 131,19 milhões -13,34% BRF BRFS3 R$ 126,15 milhões -17,22% Gerdau GGBR4 R$ 124,48 milhões -8,89% Kroton KROT3 R$ 117,47 milhões 10,93% CCR CCRO3 R$ 117,12 milhões 8,68% BBSeguridade BBSE3 R$ 106,39 milhões 6,31% JBS JBSS3 R$ 93,95 milhões -8,16% Gerdau GOAU4 R$ 91,07 milhões -8,13% Hypermarcas HYPE3 R$ 88,43 milhões 17,43% Ultrapar UGPA3 R$ 83,43 milhões 6,40%

Estados Unidos

No mercado norte-americano, os papéis com maior liquidez são os da Apple, com volume médio diário de 3,42 bilhões de dólares.

As ações da Amazon também estão entre as mais negociadas. Por dia, em média, o volume de transações dos papéis é na casa dos 2,83 bilhões de reais.