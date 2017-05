As ações em que o BNDES investe (e as que causam perdas ao banco)

São Paulo — Desde o começo do ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) perdeu 5,24 bilhões de reais com a oscilação do preço das ações das empresas nas quais é sócio.

O número faz parte de um estudo da empresa de serviços financeiros Economatica, que listou as 28 companhias nas quais o banco tem participação direta, através do BNDESPar. No levantamento, foram usados dados dos formulários de referência.

A produtora de alimentos Marfrig é a empresa que possui maior participação do BNDES. No total, o banco detém 32,5% dos papéis da companhia. Em seguida, aparece a Lupatech, com 29,6% das ações nas mãos do banco, e a AES Tietê, com 28,3%. Veja mais abaixo:

Entre as companhias que compõem a carteira do BNDES, a JBS foi a que provocou a maior perda no ano, de 2,8 bilhões de reais.

As ações da empresa de alimento foram impactadas pela operação Carne Fraca, deflagrada em março, e pela crise política desencadeada após a delação premiada dos controladores da companhia.

A segunda maior perda do BNDES, de 2,5 bilhões de reais, é com a Petrobras. Em terceiro, aparece a Eletrobras, com perda de 1,5 bilhão de reais.