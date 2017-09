As 20 maiores pagadoras de dividendo

São Paulo — Existem várias formas de avaliar se as ações de determinada empresa são atrativas ou não. A análise do chamado dividend yield é uma delas. Esta taxa indica quanto o acionista ganhou com dividendos e juros sobre capital próprio sobre o valor do papel em determinado período.

Um levantamento da Economatica mostra que nos últimos 12 meses, a mediana do dividend yield das ações negociadas na bolsa brasileira foi de 1,34% — a menor registrada desde 1995.

Há, no entanto, algumas exceções.Os papéis ordinários da Estácio, por exemplo, apresentam dividend yield de quase 10%. Os da Smiles, de 8,9% e os da Taesa de 7,6%. As três ações citadas aparecem nos primeiros lugares da lista das melhores pagadoras de dividendos (veja a relação completa no final do texto).

É importante lembrar que este indicador é interessante, mas não deve ser a única referência na hora de escolher uma ação. Segundo especialistas, o ideal é que sejam avaliados outros fatores como o potencial de crescimento da geração de caixa, que mostra a saúde financeira de uma empresa e se ela terá condições de manter a remuneração dos acionistas no futuro.