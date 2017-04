As 20 maiores bolsas do mundo

São Paulo — A bolsa de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), que nesta semana passou a abrigar as ações da brasileira Netshoes, é a dona do título de maior bolsa de valores do mundo. Por lá, são negociados papéis de gigantes como Coca-Cola, Berkshire Hathaway e Exxon Mobil que, juntos, valem mais de 20 trilhões de dólares.

No infográfico abaixo, produzido pelo site StocksToTrade é possível ver onde estão localizadas as 20 maiores bolsas em capitalização de mercado. A brasileira aparece na 20ª colocação, com cerca de 824 bilhões de dólares em valor de mercado.

A mais antiga delas é a Frankfurt Stock Exchange, que tem 431 anos de idade. A caçula é a Korea Exchange, com 11 anos.

Já entre as bolsas com maior número de empresas listadas, a campeã é a Bombay Stock Exchange, com quase 5800 companhias.