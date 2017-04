As 10 ações que mais valorizaram nos últimos anos nos EUA

São Paulo —As ações da fabricante de carros elétricos Tesla, que no começo desta semana conseguiu ultrapassar a Ford em valor de mercado, valorizaram mais de 620% nos últimos quatro anos. O título de maior alta no período, no entanto, não é da companhia de Elon Musk.

De acordo com uma pesquisa da Economatica, os papéis que registraram os maiores ganhos foram os da empresa de tecnologia Nvidia, que no ano passado alcançou 2,17 bilhões de dólares em receitas com a fabricação de chips gráficos e a criação de sistemas de inteligência artificial. De 2013 para cá, as ações acumularam ganhos de quase 850%.

Veja abaixo mais números. O levantamento foi feito entre as 1000 empresas com maior valor de mercado dos Estados Unidos.