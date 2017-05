Apple supera US$ 800 bi em valor de mercado

Nova York – A Apple se tornou a primeira empresa norte-americana a superar a marca de 800 bilhões de dólares em valor de mercado nesta terça-feira, pouco mais de dois anos após ultrapassar o limiar de 700 bilhões de dólares.

As ações da empresa subiram 33 por cento este ano e ao menos 50 por cento desde a eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro.

A companhia agora representa cerca de 4 por cento dos 21,7 trilhões de dólares de todo o índice S&P 500.

“Isso apenas reflete o quão poderosa é essa franquia. Ela pode ser a mais poderosa no país hoje”, disse Rick Meckler, presidente da LibertyView Capital Management.

“Considerando que tem um número limitado de produtos, a empresa tem dominado o mercado de uma forma que poucas companhias conseguem, e tem sido capaz de manter as margens, apesar dos muitos concorrentes”, falou Meckler.

A recompra de ações também fortaleceu as ações da Apple, com a redução do atual número de ações em 20,9 por cento e as ações diluídas médias em circulação em 20,5 por cento nos últimos quatro anos, de acordo com os dados da Standard & Poor’s.

O valor de mercado fechou em 802,8 bilhões, maior do que 40 das 50 maiores economias de estados norte-americanos, superada apenas por Ilinois, Florida, Nova York, Texas e Califórnia.