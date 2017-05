Apple se torna a maior pagadora de dividendos do mundo

São Paulo — Depois de aumentar o pagamento para acionistas para 10,5%, a Apple destronou a Exxon Mobil do posto de maior pagadora de dividendos do mundo. A conclusão é de um levamento do analista da S&P Dow Jones Indices, Howard Silverblatt, publicado pelo site Markets Insider.

Além de dividendos mais polpudos, a fabricante do iPhone anunciou ontem que vai aumentar seu programa de recompra de ações em 35 bilhões de dólares, elevando o plano para 210 bilhões de dólares.

O esperado é que, com isso, o preço do papel da empresa aumente. Nesta quarta-feira, as ações eram negociadas na casa dos 147 dólares.

Até março de 2019, a Apple espera devolver 300 bilhões de dólares aos acionistas, por meio de recompras e dividendos.

Resultados

No primeiro trimestre do ano, a Apple lucrou 11,03 bilhões de dólares. O montante é quase 5% maior do que o registrado no mesmo período de 2016.

De janeiro a março, a companhia teve quase 53 bilhões de dólares em receita — 4,6% a mais do que no primeiro trimestre do ano anterior.