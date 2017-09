Analistas projetam que ganhos com ações devem desacelerar

Analistas projetam que a Bolsa continuará sua tendência de alta, o que significa que ainda dá tempo para investir em ações. Eles destacam, entretanto, que o rendimento para os próximos 12 meses deve ser inferior ao registrado nos últimos 12.

“A tendência (de alta) não deve se reverter no curto prazo”, diz André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos. Perfeito destaca que, também nos últimos 12 meses, o Ibovespa avançou mais que os índices de bolsas de países como China (11,73%) e Índia (10,7%).

“Aqui, foi 28% no mesmo período. Não dá para imaginar que vai continuar subindo tanto”, acrescenta.

O analista da XP Investimentos Marco Saravalle conta que tem indicado investimento em ações até para quem tem perfil mais conservador por causa da possibilidade de retornos de 15% e do cenário mais favorável na Bolsa. Ele lembra, porém, que o risco é maior. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.