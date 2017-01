Alta nas bolsas chinesas começa a perder força e índices recuam

Xangai / Tóquio – Os mercados da China recuaram nesta sexta-feira, com a alta na primeira semana do novo ano mostrando sinais da fadiga e o iuan mais forte dando pouco suporte aos índices.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,59 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,35 por cento.

No acumulado da semana, o CSI300 subiu 1,1 por cento e o SSEC avançou 1,6 por cento.

Uma série de dados da China nas próximas semanas deve mostrar que a economia entrou em 2017 com um impulso considerável.

Os mercados do restante da região avançaram para as máximas de quatro semanas, como alívio na alta do dólar e de seus custos de empréstimos.

O dólar manteve-se próximo das mínimas de três semanas contra uma cesta de moedas, embora tenha se recuperado ligeiramente com o iuan devolvendo parte de seus fortes ganhos nas duas sessões anteriores, apesar da determinação de uma taxa referencial forte pelo banco central chinês.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,05 por cento às 7:47 (horário de Brasília), tendo atingido a máxima de quatro semanas. Ele avançou 2,7 por cento na primeira semana de 2017.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,34 por cento, a 19.454 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,21 por cento, a 22.503 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,35 por cento, a 3.154 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,59 por cento, a 3.348 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,35 por cento, a 2.049 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,15 por cento, a 9.372 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,29 por cento, a 2.962 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,04 por cento, a 5.755 pontos.