Alta na arrecadação e tudo para você ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

STF pode enviar denúncia contra Temer de volta à PGR. Se isso ocorrer, segundo o jornal Folha de S.Paulo, caberá à nova procuradora-geral, Raquel Dodge, revisar o trabalho do antecessor -e adversário.

Arrecadação de agosto surpreende e indica alta de 8%. Economistas da FGV revelaram que o resultado deve surpreender positivamente e abrir espaço para uma possível liberação de recursos na revisão do Orçamento programada para esta semana.

Empresas da Lava Jato voltam às licitações de Estados e municípios. As empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato já ensaiam uma retomada na participação em obras de governos, de acordo com a Folha de S.Paulo. Camargo Corrêa, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão —todas investigadas por suspeita de participação em cartéis em obras na Petrobras— têm disputado licitações.

JBS perde R$ 955 mi em valor de mercado após anúncio de novo presidente. A desvalorização ocorre no primeiro pregão após seu conselho de administração anunciar a escolha de José Batista Sobrinho, fundador da JBS e pai dos irmãos Wesley e Joesley Batista, para a presidência da companhia.

Preço da educação e saúde sobem acima do índice geral de preços. Embora o IPCA acumulado em 12 meses tenha ficado em 2,5%, serviços de saúde e educação subiram 5,2% e 7,5% no mesmo período.

Concessões podem gerar R$ 41 bilhões em 2018. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, investimento do setor privado em 87 projetos já leiloados deve injetar recursos na economia às vésperas do período eleitoral no ano que vem.

Inflação abaixo da meta em 2017 já é quase uma realidade. Reportagem do jornal Valor Econômico revela que a menos que o governo anuncie outro reajuste de impostos ainda este ano, é cada vez mais provável o cenário em que o Banco Central terá que escrever uma carta para, de maneira inédita, justificar uma inflação abaixo do intervalo da meta em 2017.

Somos Educação busca sócio. Controlada pela gestora de “private equity” Tarpon, a empresa negocia com fundos a venda de até 30% do seu negócio de colégios de educação básica, cursinhos e escola de idiomas. A transação pode movimentar de R$ 540 milhões a R$ 720 milhões, a serem investidos na expansão da empresa.

Política e mundo

Temer janta com Trump e enfrenta protestos na chegada a hotel. O jantar, chamado pelo presidente norte-americano, teve como tema central a longa crise venezuelana. Ao sair do encontro, Temer afirmou que houve “coincidência absoluta das posições” dos participantes.

Comissão de Ética abre processos para investigar Moreira Franco. O colegiado investigará se Moreira favoreceu a Odebrecht e a Bertin na concessão de empréstimos com recursos do FI-FGTS quando era vice-presidente da Caixa.

Câmara fica em compasso de espera pela 2º denúncia contra Temer. O presidente foi denunciado mais uma vez pela Procuradoria-Geral da União (PGR) – agora por organização criminosa e obstrução de Justiça.

Maia e Gilmar Mendes buscam consenso em torno da reforma política. As alterações que são estudadas devem ser feitas até o dia 7 de outubro deste ano, um ano antes do pleito de 2018, conforme determina a Constituição.

PT dá início a processo de expulsão de Palocci. O ex-ministro é acusado de quebrar a ética partidária ao dizer em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmou um “pacto de sangue” com o empreiteiro Emílio Odebrecht. Lula apontou em nota oficial “contradições” de Palocci.

Enquanto você desligou…

BNDES aprova indicação de Cledorvino Belini para conselho da JBS. Belini foi presidente da Fiat Chrysler para a América Latina e da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Novo presidente da JBS cria vice-presidência de operações. José Batista Sobrinho indicou para o posto o executivo Gilberto Tomazoni, que está no grupo desde 2013.

Vale faz planos para crescer após reduzir dívida. O diretor-executivo e consultor-geral da empresa, Clóvis Torres, afirmou que a Vale tem, em separado, avaliado a possibilidade de investir em negócios no setor de eletricidade.

Localiza aprova emissão de R$650 mi em notas promissórias. Também foi aprovada a emissão de 350 milhões de reais em debêntures da Localiza Fleet a vencer em 2024.

Acionistas da Rodonorte aprovam emissão de R$390 mi em debêntures. Serão emitidas 390 mil debêntures ao preço unitário de mil reais, sendo 220 mil para vencimento em 15 de novembro de 2020 e 170 mil debêntures para 15 de novembro de 2021.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, os Estados Unidos divulgam os dados de Licenças para construção de agosto. Também sai a Percepção Econômica ZEW da Zona do Euro.