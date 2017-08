Ações nos EUA avançam após dois dias de queda

O índice S&P 500 encerrou a segunda-feira em ligeira alta, após dois dias de declínio, embora as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte tenham mantido os investidores inquietos e uma queda nos preços do petróleo tenha pressionado as ações do setor de energia.

O índice Dow Jones subiu 0,13 por cento, a 21.703 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,12 por cento, a 2.428 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,05 por cento, a 6.213 pontos.

Os investidores começaram a concentrar sua atenção na reunião de Jackson Hole que contará com a presença da chair do Federal Reserve, Janet Yellen, e outros banqueiros centrais globais e que começará no fim desta semana.

Os investidores estão buscando qualquer indicação para onde deve caminhar a política monetária. O vice-chair do Fed, William Dudley, que no passado adotou uma postura mais “dovish” na formulação de política monetária, disse no início deste mês que o fato de as condições financeiras mostrarem alívio recentemente, apesar do aumento da taxa de juros do Fed, é uma razão para manter os planos para apertar a política monetária.

“Essa confluência de crescimento forte e baixa inflação, que é algo como o nirvana para investidores, nós pensamos que não pode durar para sempre”, disse Wayne Wicker, diretor de investimentos da ICMA-RC em Washington.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciaram exercícios militares conjuntos nesta segunda-feira, aumentando as tensões com a Coreia do Norte.

O índice de energia do S&P 500 recuou 0,6 por cento, liderando a queda entre os setores do S&P 500, depois que os preços do petróleo caíram quase 2 por cento.