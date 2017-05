Ações do Twitter sobem após notícia sobre acordo com Bloomberg

Nova York – As ações do Twitter subiram mais de 6 por cento nesta segunda-feira, depois de notícia de que a companhia está se associando com a agência Bloomberg LP para transmissão de notícias, no terceiro dia seguido de ganhos, após fortes resultados na semana passada.

Twitter e Bloomberg Media vão criar um serviço que fará transmissão de notícias exclusivamente para o Twitter, disse o The Wall Street Journal.

“(O movimento das ações) é exclusivamente por causa da parceria com a Bloomberg. Haverá transmissão de conteúdo exclusivo no Twitter, e isso é uma inovação. O mercado aparentemente gostou disso”, disse o analista do Wedbush Securities Michael Pachter.

O Twitter registrou seu maior crescimento de usuários em mais de um ano na semana passada. O diretor-executivo, Jack Dorsey, citou mudanças técnicas na linha do tempo do Twitter como uma das razões para o crescimento.

O crescimento do número de usuários do serviço de microblog tinha parado nos últimos quatro trimestres, levando a companhia a adotar medidas para atrair assinantes e anunciantes.

“Há uma série constante de notícias positivas sobre o Twitter que está mudando a narrativa. E como a narrativa melhora, torna muito mais fácil para os anunciantes ficarem confortáveis com a plataforma”, disse Richard Greenfield, da BTIG.

O Twitter sofreu um revés no mês passado, quando perdeu um acordo para transmitir ao vivo os jogos NFL deste ano para a Amazon.com Inc.