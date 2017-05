Ações do Mercado Livre sobem 16% após resultado do 1º tri

As ações da empresa de comércio eletrônico Mercado Livre subiram cerca de 16 por cento nesta sexta-feira, após a companhia divulgar alta de cerca de 60 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre.

A ação do Mercado Livre encerrou a 275,16 dólares, com nove de 16 corretoras recomendando compra do papel.

A companhia divulgou na véspera lucro líquido de 48,5 milhões de dólares, ou 1,10 dólar por ação no primeiro trimestre, contra as estimativa média do mercado de 0,79 dólar.

O volume bruto de mercadorias cresceu 31 por cento para 2,33 bilhões de dólares no período, impulsionado pelos 8,1 milhões de novos usuários adicionados no primeiro trimestre.

A receita líquida total da empresa cresceu 73,8 por cento no primeiro trimestre, para 273,9 milhões de dólares, de 157,6 milhões no mesmo período de 2016.

O Brasil, principal mercado da companhia, teve faturamento de 159,8 milhões de dólares no primeiro trimestre ante 77,5 milhões no ano anterior.