Ações de tecnologia recuam e pressionam perdas do Nasdaq

Nova York – As ações do setor de tecnologia recuaram fortemente nesta sexta-feira, prejudicando o Nasdaq e segurando outros índices importantes de Wall Street, que chegaram a tocar patamares recordes ao longo da sessão.

O índice Dow Jones subiu 0,42 por cento, a 21.271 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,08 por cento, a 2.431 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,8 por cento, a 6.207 pontos.

O setor de tecnologia, que subiu neste ano e liderou o rali do mercado, recuou 2,7 por cento.

Essa perda foi oposta pela força demonstrada pelos setores financeiro e de energia. O setor de energia subiu 2,5 por cento e o setor financeiro avançou 1,9 por cento.

“É uma rotação hoje e está saindo do setor de tecnologia e entrando em alguns outros setores”, disse Mark Kepner, diretor-gerente de vendas e operações da Themis Trading.

As ações da Apple caíram 3,9 por cento e foram a maior pressão nos três principais índices, após um relatório apontar que os próximos iPhones a serem lançados usarão chipscom velocidades de download mais lenta do que alguns smartphones concorrentes.

Os papéis do Facebook e da Alphabet encerram com queda de mais de 3 por cento. A Microsoft caiu 2,3 por cento, enquanto a fabricante de chips Nvidia encerrou com recuo de 6,5 por cento, para 149,60 dólares, depois que a Citron Research disse que o ação poderia voltar a ser negociada a 130 dólares.