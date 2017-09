Ações de energia lideram recuperação em Wall Street

Os índices acionários dos Estados Unidos subiram nesta quarta-feira, impulsionados pelas ações de energia e ajudados por notícias de um acordo para ampliar o teto da dívida, à medida que os índices recuperavam-se de uma liquidação mais cedo no dia.

O índice Dow Jones subiu 0,25 por cento, a 21.807 pontos, o S&P 500 ganhou 0,31 por cento, a 2.465 pontos, e o índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,28 por cento, a 6.393 pontos.

Os índices subiram com ganhos moderados após notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump, aliando-se a democratas no lugar de seus colegas republicanos, disse que concordou em aprovar a ampliação do teto da dívida dos EUA até 15 de dezembro, possivelmente evitando um calote sem precedentes na dívida do governo dos EUA.

Dados mostraram que a atividade do setor de serviços dos EUA acelerou em agosto em meio aos fortes ganhos em novos pedidos e empregos, enquanto outro relatório mostrou apenas uma ligeira alta no déficit comercial em julho – os mais recentes sinais de que a economia havia ganhado ritmo cedo no terceiro trimestre.

Uma pesquisa do Federal Reserve mostrou que a economia dos EUA expandiu em um ritmo modesto a moderado de julho até meados de agosto.

O S&P 500 havia sofrido na terça-feira seu maior declínio diário em quase três semanas em meio a novas tensões envolvendo a Coreia do Norte e um segundo forte furacão que caminhava para o sul dos EUA.

“Você tem forças opostas meio que evitando que o mercado rompa para uma nova máxima, mas também os dados fundamentais parecem estar impedindo-o de romper para baixo e vender significativamente”, disse Walter Todd, presidente da Greenwood Capital em Greenwood, na Carolina do Sul.