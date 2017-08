Ações da Unicom voltam a subir e bolsas chinesas avançam

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários chineses fecharam em alta nesta terça-feira uma vez que uma unidade da China Unicom saltou o limite diário pela segunda vez seguida, e com as empresas financeiras e de matérias-primas também registrando fortes ganhos.

Os papéis da China United Network Communications Ltd saltaram 10 por cento pelo segundo dia consecutivo de negociação no limite de alta.

As ações da unidade da China Unicom vêm subindo após comunicado da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no domingo dizendo que irá tratar o plano de reforma da estrutura de capital da empresa como “um caso excepcional”, concedendo aprovação.

O restante do mercado asiático também apresentou ganhos após alta modesta em Wall Street, com o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, subindo 0,48 por cento às 7:01 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,05 por cento, a 19.383 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,91 por cento, a 27.401 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,31 por cento, a 3.752 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,44 por cento, a 2.365 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,64 por cento, a 10.392 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,52 por cento, a 3.263 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,42 por cento, a 5.750 pontos.