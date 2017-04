Ações da Snap caem após forte crescimento de Instagram Stories

São Francisco – As ações da Snap, controladora do aplicativo Snapchat, caíram nesta quinta-feira, após a rival Instagram, do Facebook, anunciou que mais de 200 milhões de usuários por dia usam o recurso Stories. Após ter caído 1,2 por cento no começo da tarde, a ação fechou em queda de 0,15 por cento.

No final do ano passado, a Snap divulgou que Snapchat teve 161 milhões de usuários ativos, em informação divulgada antes da oferta pública inicial de ações da companhia, que foi a maior de uma empresa de tecnologia em três anos.

O dado divulgado pelo Instagram nesta quinta-feira significa um aumento de 33 por cento sobre os 150 milhões de usuários ativos por dia em janeiro.

O recurso do Instagram, lançado no ano passado, permite que os usuários e empresas publiquem fotos e vídeos que desaparecem após 24 horas, um recurso semelhante ao oferecido pelo Snapchat.

Em 10 de maio, a Snap vai divulgar seu primeiro resultado trimestral após o IPO e a expectativa média de analistas aponta para um prejuízo de 193 milhões de dólares, segundo dados da Thomson Reuters.