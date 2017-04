Ações da Netshoes nos EUA caem mais de 10% em sessão de estreia

São Paulo – As ações da empresa de comércio eletrônico Netshoes negociadas nos Estados Unidos caíram mais de 10 por cento na sessão de estréia desta quarta-feira.

Os papéis fecharam o pregão negociados a 16,10 dólares, baixa de 10,56 por cento em relação à precificação da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de 18 dólares.

A oferta de 8,25 milhões de ações ordinárias resultou na captação de 148,5 milhões de dólares.

No pior momento do dia, a ação foi negociada a 15,84 por dólares, 12 por cento abaixo do IPO, que saiu no piso da faixa indicativa de preços, entre 18 e 20 dólares.

A estréia da empresa, dona das lojas online Netshoes, de artigos esportivos, e Zattini, de artigos de moda, aconteceu um dia após a companhia aérea Azul

No prospecto do IPO, a Netshoes informou que encerrou 2016 com 5,6 milhões de clientes ativos, alta de 18,9 por cento ante o fim do ano anterior.

No ano passado, a empresa teve ainda um aumento de 20,8 por cento nos pedidos feitos em seus sites na Internet.