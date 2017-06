Ações da JBS recuam mais de 4% após notícia de operação da PF

São Paulo – As ações da JBS recuavam mais de 4 por cento na Bovespa nesta sexta-feira, em meio a notícia de operação da Polícia Federal envolvendo a companhia.

De acordo com o site da revista Veja, a operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira e investiga ganhos que o grupo teve no mercado com informações privilegiadas sobre a colaboração firmada com a Procuradoria-Geral da República. Ainda de acordo com a Veja, os agentes estão na sede da JBS e também da FB Participações, outra empresa controlada pela família.

Procurada, a JBS não comentou imediatamente.

Às 10:46, os papéis da companhia, a maior processadora de carnes do mundo, recuavam 4,14 por cento, a 7,17 reais, na ponta negativa do Ibovespa, que subia 0,23 por cento.

Procuradores do Ministério Público Federal e representantes da J&F, que controla a JBS, fecharam no final de maio acordo de leniência que prevê o pagamento de multa de 10,3 bilhões de reais por atos praticados por empresas controladas pela holding. O acordo foi assinado no último dia 5.