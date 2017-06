Ações da dona da Le Lis Blanc serão agrupadas nesta sexta-feira

São Paulo — As ações da Restoque, dona de marcas como Le Lis Blanc, Dudalina e Rosa Chá, serão grupadas no pregão desta segunda-feira. A proporção será de 7:1, ou seja, cada lote de sete ações ordinárias será grupado em uma única ação.

Os grupamentos são feitos quando as companhias pretendem diminuir a quantidade de papéis em circulação, sem mexer no capital social, ou quando querem aumentar o valor unitário de cada papel. Para o investidor, a operação não interfere em nada, uma vez que o valor de investimento continua o mesmo.

As ações da Restoque terminaram a última sexta-feira cotadas a pouco mais de 29 reais. No ano, as ações da varejista acumulam ganhos de quase 32%.