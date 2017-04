Ações da Azul disparam na estreia na bolsa de São Paulo

São Paulo – As ações da companhia aérea Azul avançavam cerca de 8 por cento nos primeiros negócios da estreia do papel na B3, nesta terça-feira, após a oferta pública inicial (IPO) que movimentou cerca de 2 bilhões de reais na véspera.

Às 11:14, as ações da Azul eram cotadas a 22,61 reais, alta de 7,6 por cento sobre o preço de 21 reais definido no IPO.

Em comentários na B3, onde acompanhou a abertura dos negócios com as ações da companhia, o presidente da Azul, Antonoaldo Neves, afirmou a jornalistas que o “IPO deixa a gente forte para enfrentar os desafios do dia a dia” e que a operação “demonstrou a confiança dos investidores na retomada da economia (…) e na superação da maior crise que o país já viveu”.