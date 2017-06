Aço e minério de ferro sobem na China com alívio sobre demanda

Pequim – Os futuros do minério de ferro e do aço na China subiram nesta segunda-feira, recuperando parte do território perdido nas últimas semanas por esperanças renovadas de uma maior demanda, mesmo em meio a preocupações ainda existentes sobre o excesso de oferta de minério de ferro no país, maior comprador global da commodity.

O contrato mais ativo do vergalhão de aço na bolsa de Xangai fechou a sessão com alta de 1,4 por cento, a 3.033 iuanes (446,19 dólares) por tonelada, na melhor performance diária em três semanas. Na última semana as cotações recuaram, pela segunda semana consecutiva.

O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de Dalian subiu 2,6 por cento, para 434 iuanes por tonelada. Na semana passada, as cotações recuaram, pela quinta semana nas últimas seis.

“Embora os mercados continuem preocupados com o impacto da desalavancagem financeira da China sobre o crescimento econômico, o setor de aço parece estar resistindo à tempestade”, disseram analistas da ANZ em nota.