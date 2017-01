15 empresas que serão banidas da Bolsa

São Paulo — A partir do início de março, 15 empresas serão excluídas da bolsa brasileira. No dia 2, os papéis destas companhias não serão mais negociados e no dia 06 será feito o cancelamento da listagem na BM&FBovespa.

O motivo da suspensão é o descumprimento recorrente de regras ou ter ações negociadas por menos de 1 real, as chamadas penny stocks.

Veja a lista das empresas:

Cobrasma

Companhia Industrial Schlosser

Fiação e Tecelagem São José

IGB Eletrônica

Maori

Tecblu Tecelagem Blumenau

YPF

Construtora Sultepa

Agrenco

Companhia Agropecuária do Jahu

Companhia Docas de Imbituba

DHB – Indústria e Comércio

Firmeza Agroindustrial

Laep Investiments

RJ Capital Partners

A Bolsa determinou ainda que duas empresas da lista (Sultepa e RJ Capital Partners) façam uma Oferta Pública de Aquisição (OPA). A operação garante aos acionistas a possibilidade de vender os papéis pelo preço correspondente à média de cotações nos últimos 12 meses.

A realização da OPA, no entanto, ainda depende da decisão das companhias. De acordo com as regras da Bolsa, se elas optarem por não realizar a operação, estarão sujeitas ao pagamento de multa.