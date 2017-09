10 empresas mais ganharam e perderam em valor de mercado

São Paulo – A Vale foi a empresa que mais ganhou em valor de mercado em agosto. No mês passado, a mineradora ganhou 27 bilhões de reais. Com isso, o valor da estimado da companhia ficou em 184,22 bilhões de reais.

No mês passado, a Vale converteu as ações preferenciais (sem direito a voto) por ordinárias (com direito a voto).

Um total de 1,66 bilhão de ações preferenciais da Vale, ou 84,4% o dessa classe de ações em circulação, aderiram ao plano, bem acima do mínimo necessário para o sucesso da transação, que era de 54,09%.

Em contrapartida, a Cielo perdeu quase 10 bilhões em valor de mercado, fechando o mês com valor estimado em 70,60 bilhões de reais.

A companhia, que é a maior empresa de pagamentos do país, divulgou que teve lucro líquido de 1,04 bilhão de reais no segundo trimestre deste ano, alta de 1% ante mesma etapa de 2016 e queda de 0,5% sobre o trimestre anterior.

Já a receita líquida caiu 7,8%, ficando em 2,83 bilhões de reais no período. Os motivos, segundo a companhia, foram a redução do preço médio das transações, o crescimento da participação dos pagamentos com cartões de débito, que rendem menos, e a concentração em grandes clientes.

Confira abaixo as empresas que mais ganharam e perderam valor de mercado em agosto. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Economatica, provedora de informações, a pedido de EXAME.com.

Empresas Quanto ganhou em valor de mercado em R$ Valor de mercado em 31 de agosto em R$ Vale 27.101.777 184.211.166 ItauUnibanco 18.216.122 246.534.097 Bradesco 16.694.612 200.281.018 Ambev 11.152.095 311.944.515 Btgp Banco 11.149.298 24.888.147 Santander BR 10.475.507 105.549.818 Brasil 5.569.907 85.498.074 Eletrobras 5.504.311 24.606.772 Fibria 4.817.000 23.111.647 Kroton 4.698.533 29.215.448