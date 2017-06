10 ações que estão “baratas” na bolsa

São Paulo — As empresas que aparecem nesta lista têm algo em comum. Todas são negociadas, atualmente, abaixo do seu valor patrimonial na Bolsa. Isso significa que os investidores estão pagando pelas ações dessas companhias menos do que elas valem, se for levado em consideração apenas o patrimônio líquido.

Para saber se uma ação está “barata” é necessário observar o múltiplo preço/valor patrimonial (P/VPA). Se o resultado dessa relação for maior que um, a empresa pode estar “cara” na Bolsa. Da mesma forma, se o resultado for menor que um, a ação deve estar “barata”.

É preciso salientar que o indicador não deve ser o único considerado na escolha de um papel, uma vez que ele não incorpora, por exemplo, os bens intangíveis de uma empresa, como patentes ou softwares.

Veja abaixo as 10 ações do Ibovespa mais “baratas”. Os números são de um levantamento produzido pela consultoria Economatica a pedido de EXAME.com.

1ª Usiminas (USIM5)

Setor Siderúrgico Múltiplo P/VPA 0,35x Desempenho no ano -4,63% Preço em 01/06 R$ 3,90

2ª Eletrobras (ELET3)

Setor Energia Múltiplo P/VPA 0,39x Desempenho no ano 37,40% Preço em 01/06 R$ 13,20

3ª Gerdau Metalurgia (GOAU4)

Setor Siderúrgico Múltiplo P/VPA 0,47x Desempenho no ano -9,8% Preço em 01/06 R$ 4,32

4ª Eletrobras (ELET6)

Setor Energia Múltiplo P/VPA 0,49x Desempenho no ano -37,40% Preço em 01/06 R$ 16,47

5ª Copel (CPLE6)

Setor Energia Múltiplo P/VPA 0,49x Desempenho no ano 5,45% Preço em 01/06 R$ 27,57

6ª Petrobras (PETR4)

Setor Petróleo e Gás Múltiplo P/VPA 0,65x Desempenho no ano -12,71% Preço em 01/06 R$ 12,82

7ª Gerdau (GGBR4)



Setor Siderúrgico Múltiplo P/VPA 0,66x Desempenho no ano -11,48% Preço em 01/06 R$ 9,52

8ª Cyrela (CYRE3)

Setor Construção Civil Múltiplo P/VPA 0,68x Desempenho no ano 5,43% Preço em 01/06 R$ 10,69

9ª Petrobras (PETR3)

Setor Petróleo e Gás Múltiplo P/VPA 0,69x Desempenho no ano -18,60% Preço em 01/06 R$ 13,54

10ª Cemig (CMIG4)