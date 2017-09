10 ações com preços exorbitantes nos EUA e na América Latina

São Paulo — Até o final da última semana, as ações da Magazine Luiza eram as mais custosas da bolsa brasileira. Cada papel da companhia de varejo era negociada na casa dos 600 reais. A situação mudou com o desdobramento das ações — que passaram a custar pouco mais de 80 reais –, mas chamou atenção para os altos valores alcançados por alguns papéis.

A pedido de EXAME, a provedora de informações financeiras Economatica listou as ações com maior custo unitário das bolsas da América Latina e dos Estados Unidos. Os resultados mostram que o preço da varejista brasileira, algo em torno de 200 dólares, nem era tão exorbitante assim.

Para ter em mãos um único papel da Bershire Hathaway, por exemplo, um investidor precisa desembolsar cerca de 271 mil dólares. Já quem optar por uma ação da chilena Deportes Club de Golf Santiago — que, como o próprio nome diz, tem como atividade principal a promoção do golfe — pagará o equivalente a 31 mil dólares. Agora, se o seu negócio for o hipismo, você poderá comprar um papel do também chileno Club Hipico de Santiago por cerca de 20,4 mil dólares.

Na lista abaixo, você encontra essas e outras ações com alto preço unitário. É importante distinguir que os papéis que aparecem nesta relação são diferentes dos papéis considerados “caros” pelo mercado. No primeiro caso, apenas a cotação do papel é levada em conta. No segundo, é avaliado quanto o preço atual do papel reflete o patrimônio líquido da companhia equivalente a cada ação (veja alguns exemplos).