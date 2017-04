Empreendedores discutem seus negócios com CEOs no Mentoria PME

Depois de amargar quedas em 2015 e 2016, a previsão é que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro volte a crescer. De acordo com projeção do Ministério da Fazenda, o PIB deverá registrar elevação de 0,5% em 2017, o que sinaliza retomada do crescimento econômico.

Após dois anos de recessão, é preciso se preparar para aproveitar o novo ciclo de expansão do mercado. É o caso dos 25 empreendedores, de diversos setores (educação, saúde, tecnologia, consultoria ambiental, varejo e serviços), que participarão da segunda edição do Mentoria PME, que começa em abril. Ainda dá tempo de inscrever a sua empresa.

O programa foi criado pela revista EXAME e tem a parceria da Fundação Dom Cabral. O objetivo é oferecer orientação exclusiva e presencial com o presidente de uma grande organização sobre as questões mais críticas para o crescimento do negócio do empreendedor.

Cada presidente atua como mentor de uma empresa participante e analisa o negócio em profundidade para oferecer um diagnóstico das situações e dos desafios enfrentados pelos empreendedores. Além da mentoria individual, o programa inclui painéis com professores da FDC, palestras com pensadores e workshops com líderes de grandes negócios.

A sócia e diretora administrativo-financeira da Agrológica, Danielle Vicentin, conta que participou do programa em 2016, pois sentia falta de trocar experiências sobre o seu mercado e o modelo de gestão adotado pela empresa de distribuição de insumos agrícolas, cuja sede fica em Primavera do Leste, em Mato Grosso. “Nossa relação com o mentor durante o programa foi muito positiva, e o mais interessante foram as perguntas que nos fizeram. Elas nos abriram a cabeça e nos permitiram conhecer um método de gestão altamente eficaz”, afirma Danielle.

A Agrológica foi acompanhada por Mateus Bandeira, presidente da consultoria Falconi, que trouxe com ele o executivo Josue Bressane, da Falconi Gente, braço da consultoria especializado em RH. “Já havíamos iniciado nosso planejamento estratégico e a mentoria foi fundamental no gerenciamento de diretrizes e desdobramento de metas”, diz Danielle. “É um projeto que está direcionando a empresa para os próximos anos”, aponta.

A Agrológica ficou tão satisfeita com o resultado da mentoria que decidiu participar da segunda edição do programa. “O contato com novos empreendedores vai enriquecer ainda mais nosso aprendizado e as melhorias que queremos realizar na empresa”, explica Danielle.

A segunda edição do EXAME Mentoria PME começa no dia 17 de abril. As inscrições para o preenchimento das últimas vagas estão abertas. Cada empresa pode indicar até três executivos. Saiba mais no site.