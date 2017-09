Zorba faz campanha pelo “Fim da Ajeitadinha”

A Zorba, marca de underwear que chegou ao Brasil em 1964, é famosa pela sua tradição no mercado e pelo seu Passarinho, mascote da empresa.

Presente em comerciais há décadas, o icônico garoto-propaganda volta em nova campanha pelo “Fim da Ajeitadinha” com estratégia voltada para redes sociais por meio de vídeos curtos no Facebook e GIFs.

Em tom bem-humorado, as novas peças da Zorba, assinadas pela agência Mar Comunicação, têm como objetivo manter a marca próxima aos consumidores fiéis, ao mesmo tempo que busca conquistar um público mais jovem. Confira abaixo a publicação da campanha no Facebook:

“O Passarinho retorna com personalidade e rejuvenescido para falar com um novo público e lembrar que o conforto da Zorba é a única forma de acabar com a infame “ajeitadinha”, comenta Rosana Lourenço, gerente de marketing da Zorba.

