Zattini lança 3ª edição de sua série de moda para web

São Paulo – Começa nesta segunda-feira (05) a nova temporada da série Ousadoria Fashion, do e-commerce Zattini, do grupo Netshoes. A principal novidade deste ano é a chegada da atriz Giovanna Antonelli para ficar à frente do programa. O projeto é o maior de branded content já realizado pela marca, com o investimento de 20% de todo o orçamento anual de branding.

A série, exclusiva para internet, será disponibilizada pela Zattini no YouTube, Facebook e Instagram. Além de Antonelli, os episódios contam com a participação de influenciadores como Camila Coutinho, Rayza Nicácio, Niina Secrets e Andrew Pedroso.

O tema desta temporada será “tentar algo novo”. “Essa foi a forma que encontramos de desafiar esses influenciadores a sair da zona de conforto deles e ousarem fazer algo que não é comum no estilo deles”, afirma a EXAME.com Thais Azevedo, gerente de marketing da Zattini.

O projeto tem como objetivos aproximar a marca de consumidores que tenham afinidade com temas de moda e beleza, além de comunicar a diversidade de produtos e marcas disponíveis na loja virtual.

Outra novidade desta edição da campanha é a inserção em televisão, que serão realizadas no canal GNT. O canal foi escolhido por ter afinidade com os temas centrais da Zattini, moda e beleza. “O canal trabalha bem essa integração do offline com o mundo digital. Eles possuem na grade programas apresentados e estrelados por influenciadoras digitais”, afirma Azevedo.

As duas primeiras edições do Ousadoria Fashion já somam 33 milhões de visualizações. “Vemos reflexos do projeto no engajamento das consumidoras com a marca como um todo”, afirma a executiva. A influência se desdobra “no interesse pelos produtos mostrados, na associação da marca com as influenciadoras e, principalmente, com o território de moda e beleza”.