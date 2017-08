YouTube apresenta novo logo

São Paulo – O YouTube está de cara nova. O Google anunciou hoje (29) a mudança do logo da plataforma criada em 2005.

O padrão em branco, vermelho e preto se mantém. Mas a “televisão” vermelha sai do “Tube” e vai para a frente do nome YouTube.

A mudança do “tube” – palavra em inglês que se refere à televisão (das antigas, da época das TVs de tubo) – não é tão inocente assim.

Nunca na história da marca, muito menos em 2017, os usuários do YouTube assistiram ao conteúdo na televisão, sendo a preferência, obviamente, por smartphones, tablets e desktops.

A entrada do símbolo de “play” traz algo de “universal” no reconhecimento instantâneo: esse logo tem a ver com vídeo.

O tom do vermelho também mudou, ficando mais vibrante. A tipologia também foi trocada, ficando mais destacada e firme.

Site e app já foram atualizados com a novidade.

A renovação da identidade visual vem junto com mudanças em layout e funcionalidades de site e app. Nos próximos meses, o YouTube apresentará outras mudanças.

Confira a mudança: