Xuxa narra campanha sobre exploração sexual de crianças

Propor uma nova abordagem para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Esse é o objetivo de uma nova campanha desenvolvida através de uma parceria entre o Instituto Liberta, a Childhood Brasil e a Fundação Abrinq.

Criada pela Cucumber Propaganda, a ação conta com o apoio e parceria dos maiores veículos de comunicação do Brasil para ampla cobertura na mídia nacional. Intitulada ‘Números’, a campanha tem a apresentadora Xuxa Meneghel como uma das embaixadoras da causa e locutora do filme.

A proposta é evidenciar dados relativos ao problema da exploração sexual de crianças e adolescentes no país e ampliar a quantidade de denúncias pelo telefone, por meio do canal ‘Disque 100’.

“É assustador encarar a gravidade do problema e as pessoas tendem a ignorá-lo. É uma grande responsabilidade educar a população de maneira acessível e ao mesmo tempo informativa. Nossa intenção é sensibilizar a nação e estimulá-la a reagir”, afirma Sophie Wajngarten, sócia-diretora da Cucumber Propaganda, que desenvolveu a campanha publicitária.

A iniciativa também pretende aprimorar a legislação correlata a questão. “Nossa missão é manter o assunto em pauta pelos próximos dez anos, ampliando o alcance da mensagem para cada perfil de público, inclusive para que sejam criadas leis mais específicas e abrangentes sobre o tema”, explica Miriam Lefevre Lewensztajn, sócia-fundadora da Cucumber.

A campanha já foi testada e otimizada de forma ‘pro bono’ pela Nielsen Consumer Neuroscience Brasil. “A execução da campanha manteve o engajando das pessoas, sendo memorável e favorecendo uma atitude ativa de colaboração frente ao tema”, afirma Janaína Brizante, diretora de neurociência da Nielsen.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.