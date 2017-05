Whiskas lança projeto “Crônicas de Gatos Curiosos”

Em seu novo posicionamento, a Whiskas procura inspirar as pessoas a cultivarem a curiosidade de seus gatos.

Com o mote “Alimente a curiosidade”, a campanha Crônicas de Gatos Curiosos é uma plataforma exclusiva para a internet, criada pela AlmapBBDO, que traz uma série de histórias baseadas em eventos sobre experiências curiosas que envolvem os bichanos.

O reposicionamento propõe que os donos de gatos ofereçam a eles uma boa alimentação e qualidade de vida, respeitando e estimulando em seus pets a curiosidade natural que possuem e que os torna tão especiais, interessantes e livres.

O objetivo da marca é fortalecer o vínculo entre pets e tutores por meio desta característica única compartilhada pelos seres humanos e os gatos: a curiosidade.

O projeto estreia com um filme baseado na história de Thula, uma gatinha Maine Coon que, em 2014, conquistou a confiança de Iris Grace (8), uma menina diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em grau severo, aos dois anos de idade.

Ao conhecer Thula, a afinidade foi imediata e, estimulada pela curiosidade da gatinha, ganhou mais confiança, começou a se comunicar e a participar de diversas atividades, revelando extraordinário talento para a pintura.

Confira abaixo o vídeo desta emocionante história:

“A plataforma Crônicas de Gatos Curiosos representa uma oportunidade emocionante para Whiskas poder reforçar o propósito da Mars de fazer do mundo um lugar melhor para os pets. Por isso, destacamos a importância de se fortalecer o vínculo entre nós e eles. A história da Iris e da Thula é um convite inspirador para outras pessoas poderem contar suas histórias junto aos seus gatinhos curiosos”, afirma Daniel Calderoni, diretor de marketing da Mars Pet Nutrition.

A história das duas é interpretada por uma pequena artista em cenas que se mesclam com a vida real das duas protagonistas. A família de Iris Grace acompanhou todo o projeto:

“Estamos muito satisfeitos por estar envolvidos neste projeto de Whiskas. Esperamos que as famílias com crianças autistas sejam inspiradas pela história de Iris e Thula para encontrar novas formas de se conectar com seus filhos”, destaca Arabella Carter-Johnson, mãe de Iris Grace.

Com a sensível história de Iris Grace e Thula, a plataforma Crônicas de Gatos Curiosos convida o público a enviar histórias sobre como a curiosidade dos gatos os impactou, divertiu ou mudou suas vidas.

O convite será feito por meio da hashtag “#meugatocurioso”. As histórias enviadas que forem selecionadas poderão se tornar parte da campanha.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.