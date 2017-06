Volvo cria o melhor comercial sobre o futuro que você verá

Tem gente que enxerga e dissemina uma meia verdade sobre a tecnologia: ela deixa o mundo cada vez menos humano.

Então pare e pense por um segundo: será então impossível fazer uma campanha extremamente sensível para promover a inovação tecnológica de um produto automotivo?

O filme abaixo criado pela sueca Forsman & Bodenfors para a Volvo mostra que não.

A agência é a mesma que abocanhou inúmeros prêmios pelos festivais de criatividade do mundo, incluindo o Cannes Lions, com a inesquecível campanha “Live Test Series” para o mesmo anunciante, e que trazia o inacreditável espacate do ator Van Damme.

Mas o que o filme que você verá a seguir tem de tão especial? Simplesmente a linda história de uma garotinha, que fala com a sua mãe sobre o primeiro dia de aula, suas inseguranças, predileções e, principalmente, o seu futuro. O desfecho é surpreendente.

Antes de continuar o texto, veja o filme (para não pegar spoiler).

Se você já viu o filme, não é preciso dizer muito mais do que foi dito. Mas para finalizar, vale refletir sobre uma observação importante.

O briefing da marca provavelmente foi para a criação de uma campanha falando sobre a tecnologia do Volvo XC60, que faz o carro frear sozinho ao se deparar com um veículo, um objeto ou uma pessoa a sua frente.

Mas a agência sueca fez mais neste storytelling emocionante.

A campanha elevou a funcionalidade e a relevância do produto ao ápice do que há de mais humano na face da terra: salvar o futuro de uma criança. Será que ganha Leão?

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.