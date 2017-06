Vinte anos depois, garotos DDDs retornam em comercial da Embratel

São Paulo – Você se lembra daqueles garotos que se vestiam de “DDD” nas campanhas da Embratel? Eles cresceram e estão de volta às propagandas da companhia. Em vídeo, o “D” verde, Felipe Rimério, o “D” amarelo, João Botelho, e o “D” vermelho, Vlademir Alves, mostram que, como eles (agora com 26 anos), a Embratel mudou nos últimos 20 anos.

Os “DDDs” protagonizaram oito campanhas da empresa entre 1998 e 2000. Na época, a ação publicitária tinha o intuito de incentivar o uso do código 21 para ligações de longa distância e internacionais. Agora, os garotos aparecem para falar como a Embratel se transformou em uma companhia digital, com soluções de TI, telecomunicações e mobilidade corporativa.

A campanha, criada pela agência F. Biz, conta com dois vídeos, um de 15 segundos e outro de 30 segundos, e um site com informações sobre as novas soluções da empresa o retorno dos “DDDs”.

Confira o vídeo completo abaixo:

Se você não lembra muito bem dos rostos dos garotos “DDDs” quando eram crianças, confira o vídeo abaixo de uma campanha feita por eles em 1999: