70% dos usuários de iPhone sequer consideram comprar outra marca

São Paulo – Os usuários do iPhone da Apple são os mais fiéis entre todos os donos de smartphones.

É o que mostra uma nova pesquisa da Fluent feita nos Estados Unidos em agosto com consumidores maiores de 18 anos.

Os números mostram que 70% dos donos de iPhone sequer pensariam em comprar um aparelho de outra marca.

O motivo: 67% considera que é a melhor marca do segmento e ponto. Uma outra resposta comum, entre 41% deles: já estão muito acostumados à interface do iOS para trocar por Android ou outro sistema.

Além disso, 79% dos donos de iPhone disseram que o próximo smartphone que comprarão continuará sendo um Apple.

A fidelidade dos consumidores Apple é uma boa notícia para a empresa, já que o futuro iPhone 8 deve sair nos EUA por 999 dólares, um recorde de preço e um valor considerado alto e que gerou reclamações.

Esse preço pode acabar afastando muitos interessados, mas não os fãs incondicionais da marca.

Resultados

Mais usado – 9 entre 10 americanos têm um smartphone. Desses, 34% possuem Apple. A marca mais usada. Depois vêm Samsung (26%) e LG (14%).

Trocas – A maioria dos consumidores troca de aparelho em dois anos. Apenas 17% têm um com mais idade. Questionados sobre quando devem comprar o próximo, 52% disseram que trocarão no próximo ano, enquanto 32% deverão trocar em até dois anos.

A seguir – 79% dos que já têm um iPhone devem comprar novamente um Apple quando forem trocar de aparelho. Apenas 5% deles pensam em comprar um Samsung. Já entre os usuários atuais da Samsung, a fidelidade é menor: 63% deles devem comprar outro Samsung e 10% pensam em mudar para Apple.

Próximo iPhone – Entre os que pretendem comprar um iPhone, 40% querem comprar o ainda por vir iPhone 8, enquanto 17% pensam no 7S e 19% no 7S Plus.

Questão de grife – Quando os donos de iPhone foram questionados sobre o que era mais importante na hora de comprar um smartphone, 25% citaram “a marca”. É a maior porcentagem entre todos os donos de algum celular. Entre os consumidores da Samsung, apenas 17% citaram a marca como fator. A maioria deles cita o preço como fator decisivo.