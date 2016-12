Uma campanha de presente para o Papa Francisco

O Papa Francisco recebeu sexta-feira (17), em audiência privada no Vaticano com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, o balígrafo.

O ícone do processo de assinatura do acordo de paz entre o Governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), criado pela McCann Colômbia para o Ministério da Educação, é uma cápsula de bala metralhadora convertida numa caneta, com a qual Santos e o líder das Farc, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, assinaram o acordo de paz.

A bala calibre 50 transformada numa caneta traz gravada a frase: “As balas escreveram nosso passado. A educação, nosso futuro”, que Santos disse a Timochenko quando as partes assinaram o cessar-fogo bilateral em Havana, Cuba.

“Essa é mais uma grande honra que esse trabalho nos dá, uma vez que é única a sensação de não apenas termos criado o ícone do processo de assinatura da paz em nosso país, como saber que o balígrafo chegou tão longe, inclusive às mãos do papa, como símbolo global da luta pela paz”, diz Samuel Estrada, gerente-geral e vp criativo da McCann Colômbia.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.