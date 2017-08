Uber patrocina Paysandu e reforça operação no Norte do País

Com parcerias de times tradicionais do sudeste brasileiro como o Juventus Football Club e o Flamengo basquete, a Uber se aproxima do torcedor por meio de patrocínios de equipes que têm fortíssima identificação com os lugares em que ela tem interesse em expandir.

Seguindo essa cultura, a empresa inicia uma parceria pela primeira vez na Região Norte ao investir no Paysandu Sport Club de Belém do Pará.

Entre os elementos do contrato, estão a presença da marca nos estádios em dias de jogos, assim como nos treinos e ações com a imprensa. A parceria se estende, neste primeiro momento, até o primeiro semestre de 2018.

“Estamos muito animados e orgulhosos por apoiar o Paysandu, especialmente em um momento em que a Uber está chegando a tantas cidades do Norte do país e podemos acompanhar de perto a paixão dos torcedores do Papão”, diz Michele Biggi, gerente geral da Uber no Norte.

Em 2017, a Uber está presente não apenas em Belém do Pará, mas também em Manaus, São Luís, Porto Velho e Macapá. Hoje, é possível conseguir um carro ao toque de um botão em todas as capitais brasileiras.

“Nós, do Paysandu, recebemos com muita alegria esse apoio da Uber, que tem contribuído não apenas com a mobilidade das nossas cidades, mas com o futebol do Pará”, diz Tony Couceiro, presidente do Paysandu.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.