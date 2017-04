Uber Eats fará delivery de ovos de Páscoa

Usuários do Uber Eats, serviço de delivery de comida da Uber que iniciou as atividades em dezembro de 2016 na capital paulistana, constataram a venda e entrega de ovos de Páscoa.

Ao que tudo indica, a novidade revela a estratégia agressiva da Uber Eats de atrair novos clientes.

Em parceria exclusiva na modalidade com a Nestlé e Garoto, duas das principais fabricantes de chocolates do país, é possível encontrar mais de uma dezena de itens desde ovos adultos, ovos infantis, cestas de mini-ovos e coelhos de Páscoa na loja “Super Páscoa” dentro do aplicativo.

Embora a variedade não represente nem metade do catálogo das duas marcas, os ovos mais tradicionais foram contemplados e há opções para vários gostos.

Para os mais exigentes há, também, estabelecimentos com ovos gourmet, ovos caseiros e caixas de bombons.

Simulações de endereço e pedidos de entrega indicaram existir diversas centrais de distribuição na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, Guarulhos, Osasco e Taboão da Serra, que atendem a um perímetro radial de pelo menos cinco quilômetros de distância de cada unidade.

Com taxa de entrega fixa de R$ 7 por pedido, via motoboy ou motorista da própria Uber, o custo da entrega pode sair mais em conta do que combustível, estacionamento e tempo gasto em uma visita ao supermercado e ser uma alternativa realmente viável para comprar ou presentear nesta Páscoa.

