Uber comemora 463 anos de SP com corrida de R$4,63

Em comemoração aos 463 anos de São Paulo, o aplicativo de caronas Uber resolveu convidar o público para “presentear” a cidade, deixando o carro em casa.

Para isso, todas as viagens de uberPOOL que começarem na área de promoção e terminarem no município no dia 25 de janeiro custarão apenas R$ 4,63 com a utilização do código SP463.

Além disso, para as pessoas que resolverem curtir o feriado no sofá, a empresa também desenvolveu uma promoção para o UberEATS: todas as taxas de entrega também estarão com preço fixo de R$4,63.

O aplicativo ainda preparou uma lista de bares, restaurantes e casas noturnas parceiros da Uber que também terão descontos para a data (confira aqui).