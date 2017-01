Trailer oficial do Oscar 2017 traz filmes esnobados nas nomeações

São Paulo – A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou hoje (27) o trailer oficial da 89ª entrega dos Academy Awards.

O filme de divulgação do Oscar 2017 traz uma montagem com a maioria dos indicados, como Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Jackie, Moonlight, Hell or High Water e Fences.

Ao som de “Good Time Good Life”, da cantora Erin Bowman, o vídeo responde à pergunta “Qual o seu sonho?” com uma série de possibilidades: encontrar sua alma gêmea, fazer contato, dançar nas ruas e explorar o universo, entre outras possibilidades.

O curioso do vídeo é que ele traz muitas imagens de filmes totalmente esnobados nas indicações desse ano, o que causou revolta em uns, surpresa em outros.

Filmes como Deadpool, Captain America: Civil War e Snowden aparecem no trailer, mas não tiveram nenhuma indicação.

Deadpool, herói da Marvel, era o mais elogiado entre os filmes “mais comerciais” e que mais próximo estava de alguma indicação (como foi no caso dos Golden Globes).

Confira: