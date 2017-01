TNT presenteia São Paulo com intervenções de arte urbana

A arte urbana sempre foi uma forma de se expressar, de mostrar atitude e resistência. Este é o mote do Real Content, projeto inédito na produção de conteúdo para mídias sociais, criado pela Y&R para TNT Energy Drink.

A iniciativa vai presentear São Paulo com intervenções urbanas assinadas por cerca de 20 artistas, reconhecidos no Brasil e no mundo.

Com o desafio de fortalecer o novo posicionamento #PodeVir, a criação da agência também aposta na produção de conteúdo para as redes sociais.

O projeto, chamado Real Content, contará com 22 obras, sendo que a cada semana uma intervenção artística ocorrerá na cidade, especialmente produzida para integrar os conteúdos das plataformas digitais do energético.

Todos os temas foram criados pela agência com a coparticipação dos artistas convidados, com a proposta de provocar reflexões e conectar as pessoas com o espaço urbano. A curadoria foi desenvolvida em parceria com o site IdeiaFixa.

Para acompanhar o trabalho dos artistas, localizar endereços e até fazer um “tour” pelas intervenções espalhadas pelos bairros paulistanos, basta acessar este site.

Abaixo um descritivo das obras:

1- A Fachada do Espaço Cultural Mundo Pensante (na rua Treze de Maio, 825, Bixiga) expressa o tema “Não deixe o ‘ninguém tá nem aí pro que você tem pra dizer’ vencer. A intervenção é de Bueno Caos, paulistano, conhecido por sua série de lambe-lambes “Pelé Beijoqueiro”.

2- Para celebrar o aniversário de São Paulo e incentivar a mobilidade urbana com bikes, o artista Guima instalou paraciclos em formato de coração em vários pontos da cidade. O tema é “Não deixe o ‘mas a cidade é muito perigosa pra pedalar’ vencer”. Guima é conhecido por transformar seu trabalho em experiências que conectam o ambiente urbano e pessoas através de provocações de afeto, usando sempre o coração como condutor.

3- Renan Santos deixou sua obra, que representa o tema “Não deixe o ‘mas você vai sair vestido assim?’ vencer”, na rua Professor Serafim Orlandi, 300, Vila Mariana. O trabalho de Renan está em muros e tapumes de várias cidades do Brasil. As obras são produzidas em duas etapas: a primeira é a pintura digital, que depois é dimensionada, separada em várias partes para a impressão e cortada manualmente para ser aplicada no espaço selecionado.

4- Os artistas 6emeia, com o apoio de TNT, doaram oito bancos-arte para a recém-reformada Praça Ulisses Guimarães, no Brás, representando o tema “Não deixe o ‘mas pra que mudar?’ vencer”. A dupla de artistas 6emeia é conhecida por fazer obras em superfícies, no chão ou em lugares que você precisa olhar para baixo para ver o trabalho. Daí é que vem o nome da dupla, fazendo alusão à direção para onde os ponteiros do relógio apontam quando é seis e meia.

5- O ilustrador e animador LAMBUJA mostra a nova fórmula da energia: E= T+N+T. Sua arte está na rua Mergenthaler, 933, Vila Leopoldina. O paulista LAMBUJA é artista e ilustrador. Suas ilustrações são ricas em cores, luzes e sombras, e retratam com riqueza nos detalhes, os corpos humanos.

6- A grafiteira Magrela expressa sua arte sobre a força feminina na rua Fidalga, 44, Vila Madalena, com o tema “Não deixe o ‘isso não é pra mulher’ vencer”. Magrela é grafiteira, paulistana de origem nordestina e portuguesa. As mulheres dos grafites de Mag têm a cor laranja das terras do sertão nordestino e o olhar angustiante do morador da metrópole paulista.

7- Já o publicitário e ilustrador Neto78 deixou sua arte delimitando as marcações de uma quadra de basquete de um jeito diferente, num esforço conjunto da Y&R e da IDEAFIXA, para criar um espaço esportivo no meio da comunidade do Campo Limpo. Sua obra defende o tema “Não deixe o ‘não tem onde jogar’ vencer”. Nascido e criado no Piauí, Neto78 é graduado em Publicidade, mas sua formação aconteceu de verdade desenvolvendo ilustrações feitas à mão e esculpindo bonecos com massinha de modelar.

Ficha Técnica

Head de Digital e Inovação: Pedro Gravena

Direção de Criação: Celso Alfieri

Criação: Daniel Groove e Bernardo Tavares

Social Media: Bruno Donadio

Gerente de Projeto: Thais Gordon e Henrique Salvadori

Curadoria: Y&R e IDEAFIXA

Planejamento: Paulo Vita, Filipe Leonardos e Gabriel Cardoso

Atendimento: Marcello Penna, Luiz Villano, Ana Luiza Leite, Isabella Dell’Antonia e Camila Takahara

Mídia: Gustavo Gaion, Gláucia Montanha, Patrícia Russo, Alexandre Viegas, Laís Pamboukian, Danilo Santos e Ricardo Silvestre

Aprovação do Cliente: Giulia Faria, Eliana Cassandre, Bruno Marchetto e Marcelo Shimbara