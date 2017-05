“Texto de Sérgio Moro” na verdade é comercial da Coca-Cola

São Paulo – Circula em blogs suspeitos e grupos de WhatsApp um suposto texto atribuído ao juiz Sérgio Moro.

O texto teria sido escrito há anos, em um suposto blog do jovem Moro.

No texto, Moro teria uma visão otimista do mundo e mostraria como, para cada ato ruim, há dois bons. Ele fala em “razões para acreditar”.

Mas a autoria do texto é falsa e as notícias sobre essa “pérola perdida” são igualmente falsas.

O texto, na verdade, é de um comercial da Coca-Cola de 2011, criado pela agência argentina Santo.

A versão da Coca-Cola traz citações sobre a marca e um final diferente.

O “texto de Moro”, que circula nas redes sociais, traz trechos diferentes, mas quase todos plagiados da campanha.

Assista:

Confira o texto:

“Para cada pessoa dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando ter filhos.

Para cada corrupto, existem 8 mil doadores de sangue.

Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil.

Na internet a palavra AMOR tem mais resultados que a palavra medo.

Para cada muro que existe no mundo, se colocam 200 mil tapetes escritos seja bem vindo

Enquanto um cientista desenha uma nova arma, há 1 milhão de mães fazendo bolo de chocolate.

Existem razões pra acreditar.

Os bons são maioria.

Eu acredito na força do bem! Vibrem o bem, e somente no BEM!”