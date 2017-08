Telão 3D da Coca-Cola cria experiência única em Nova York

A Madison Square Garden é um complexo de quatro arenas localizado no coração de Nova York.

Famosa pelos seus espetáculos, a praça já foi palco de shows e finais esportivas e é uma das vitrines mais cobiçadas pelas marcas.

Com seu primeiro outdoor instalado na área em 1920, a Coca-Cola é uma das empresas mais antigas no local e a cada nova atualização de seu painel mostra porque merece estar onde está.

Sem mudanças desde 2004, a empresa resolveu renovar em grande estilo sua imponente peça de OOH na última semana (14).

De maneira inovadora, a companhia estreou o primeiro e telão 3D do mundo e os números são surpreendentes: seis andares na Madison e 1.760 telas LED que criam uma experiência multissensorial para as 300 mil pessoas que atravessam o cruzamento diariamente.

Confira abaixo vídeo de ativação do painel que ainda contou com assentos temáticos climatizados por uma refrescante “chuva” promovida pelos organizadores e a distribuição do refrigerante que há mais de 100 anos comanda os holofotes de um dos pontos mais desejados de Manhattan:

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.