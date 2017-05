Tecle 180 e descubra “verdade escondida” por trás desta campanha

A campanha “Verdade Escondida”, criada pela agência Ogilvy Brasil para a BandNews, mostra três famílias distintas.

Num primeiro momento, seus depoimentos parecem não ter nada de muito diferente do que acontece na sua ou minha vida.

Na verdade, eles escondem casos de violência doméstica, a ação quer chamar atenção das pessoas e estimular a denúncia por parte de quem sofre com o problema e precisa de ajuda.

Composta por vídeos que foram postados exclusivamente no YouTube para mostrar a realidade que de fato representa as famílias retratadas, a agência utilizou como recurso os atalhos de teclado do próprio YouTube – quando se está assistindo um vídeo na plataforma, é possível fragmentá-lo ao digitar uma das teclas do computador, de 1 a 0.

O vídeo, portanto, fica dividido em 10 partes iguais, sempre proporcionalmente ao seu tamanho.

O que a Ogilvy fez foi juntar palavras já presentes nestes depoimentos e com elas formar frases de denúncia.

A partir de determinado tempo, depois que a pessoa começa a contar a sua história, aparece a seguinte mensagem escrita no vídeo:

“Quer ouvir a verdade? Digite agora 180 no teclado do computador”. Ao digitar este número, o vídeo é editado juntando três palavras diferentes e formando assim uma frase de denúncia.

Cada vídeo recebe uma frase-denúncia própria. Ao digitar 180, “Ele me bate” surge no relato da mulher que fala da sua história de vida com o marido, do momento de emoção quando foi pedida em casamento, da festa que estão organizando juntos, tudo aparentemente muito feliz.

“Tô presa em casa” aparece em outro depoimento de mulher – a esposa, ao lado do marido, relata que o programa preferido do casal é ficar em casa vendo TV e que ele não gosta que ela saia pela questão da violência das ruas.

“Ele abusa dela”, por sua vez, completa a campanha com o depoimento de um irmão ao descrever a relação de sua irmã com o pai deles – ele fica muito tempo com ela [ao passar o dia] estudando para o vestibular.

Em caso de necessidade e possibilidade, disque 180. É o número da Central de Atendimento à Mulher, canal criado para receber denúncias e orientar mulheres vítimas de violência.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.