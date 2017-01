Taxistas surpreendem público em ação do Einstein

O que você faria se um motorista de táxi te deixasse a uma quadra distante de seu destino desejado? Com o desafio de alertar a população sobre os males causados pelo sedentarismo, o Hospital Israelita Albert Einstein lançou uma campanha inusitada em São Paulo.

Criada e desenvolvida pela agência Enken, toda a ação foi baseada em dados que alertam que a falta de exercício e caminhadas é um dos maiores responsáveis pelas doenças cardiovasculares, uma das principais causas de morte no Brasil.

Na ação, através de crossmedia com táxis da cidade, o passageiro é convidado pelo taxista a descer um quarteirão antes do seu destino. Ao aceitar o “desafio” o passageiro ganha a corrida, paga pelo Hospital.

“A ideia de utilizar táxis nasceu da reflexão sobre o sedentarismo, já que a turbulência do dia a dia nos deixa reféns da comodidade, somado à convergência das tecnologias ao computador/celular que nos sugerem ficarmos cada vez mais acomodados, fazendo tudo sentado”, comenta o diretor de criação João Ferraz.

Essa campanha, potencializada com uma hashtag criada especialmente com o nome da ação #ACorridaDaSuaVida, contou também com filmes para as mídias digitais (Youtube, Facebook e Instagram), folders, cabeceiras e um hotsite.

Em menos de duas semanas, mais de 1.7 milhão de pessoas foram impactadas nas redes sociais pelo filme, que trouxe também mídia espontânea para a campanha.

Essa matéria foi originalmente publicada no portal AdNews.