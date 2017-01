“Tá no Ar” cria “comercial” para criticar privilégio de brancos

A nova temporada do programa de humor “Tá no Ar” estreia apenas no próximo dia 24 de janeiro e, mesmo assim, já gera polêmica nas redes sociais.

Tudo por conta do teaser de um dos quadros da atração apresentada na Globo por Marcelo Adnet. O vídeo faz uma sátira com comercias típicos de banco em tom de crítica contra o preconceito.

Nas cenas, que inicialmente podiam ser assistidas apenas pelos assinantes da Globo Play neste link, mas que foram publicadas pelo perfil “Pensador Anônimo” no Facebook, os personagem aparecem contando vantagem sobre seus privilégios, sendo servidos por pessoas negras.

As frases dizem coisas do gênero ‘tive acesso às melhores universidades’ e ‘sempre ganho o melhor salário’. No final, uma mulher branca diz: ‘E claro, nunca fui barrada na porta giratória’. A paródia acaba com um logo escrito ‘Branco no Brasil’ e o slogan ‘há mais de 500 anos levando vantagem’.

O post sobre o assunto no Facebook já conta com mais de 30 mil compartilhamentos, dois mil comentários e 879 mil visualizações, gerando um debate sobre a questão no Brasil e o viés da própria esquete do programa.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.